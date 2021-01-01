كشفت مجلة علمية عن نتائج بحث أجراه عدد من العلماء بهدف دراسة آثار بعض الأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.
ونشرت مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة نتائج دراسة أجراها باحثون إسرائيليون لتأكيد فعالية العلاج السابق للإصابة بفايروس كورونا المستجد من خلال منح جرعات منخفضة من الأسبرين.
ويعتبر الأسبرين دواء فعال جدا ومنخفض التكلفة ومتواجد في أغلب المنازل والصيدليات ويستخدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض بدءا من القلب وصولا إلى آلام الرأس.
وأظهرت الدراسات أن الأسبرين، بالإضافة إلى آثاره المعروفة المضادة للالتهابات، يمكن أن يعدل الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية مما يساعد جهاز المناعة البشري على محاربة بعض الالتهابات الفيروسية.
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التعليقات على دواء رخيص وموجود في كل منزل "فعال" ضد كورونا
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