أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد 28 مارس، الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك للأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات.
ووجهت وزارة الصحة والسكان معلومات عن أماكن تمركز فرق التطعيم، لمن لم يتمكنوا من تطعيم أبنائهم في اليوم الأول وذلك على النحو التالي:
- مكاتب الصحة، والوحدات، والمراكز الصحية
- الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق
- بجوار المساجد والكنائس، والنوادي
- الأسواق، ومواقف الأتوبيسات والسيارات
- التطعيم في القرى من خلال المرور على المنازل
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التعليقات على في اليوم الثاني للحملة| «الصحة» تعلن أماكن ومواعيد التطعيم ضد شلل الأطفال
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