

على الهواء.. أول مواجهة بين السيدة سمرة الراوي ونجلها بعد حادث سوهاج على الهواء.. أول مواجهة بين السيدة سمرة الراوي ونجلها بعد حادث سوهاج

قالت السيدة سمرة الراوي، إنها مازالت تتعافى من بعض الكدمات التي حدثت لها خلال الحادث، مؤكدة أنها تشعر براحه كبيرة خلال تواجدها في دور الرعاية.



وأضاف ياسر جمال، نجل السيدة سمرة الراوي، أنه لم يقم بأي شيء تجاه ولدته، قائلا:"مادام أمي بخير فـ أنا بخير".



واسترسل في حديثه، قائلا: ليه يا أمي تعملي فيا كدا..أنا معملتش أي حاجة من اللي هي بتقوله والناس تشهد على كده".

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تابع:"أنا عندي استعداد آجي اصالحها وابوس علي إيديها ورجلها".وعلقت السيدة سمرة على حديث نجلها قائلة: "أنا سمعت الكلام دا منه كتير ومبيعملش حاجة"..معقبة:" أنا مش أمك ومش مسمحاك لحد اليوم العظيم".وأكملت "سمرة": "أنا مش عايزة اتواصل معاه"، ويعلق "ياسر" قائلا:"أنا بقالي أسبوع بدور على والدتي واتصدمت عند سماعي وجودها داخل القطار وقت الحادثة".