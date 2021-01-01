قالت السيدة سمرة الراوي، إنها مازالت تتعافى من بعض الكدمات التي حدثت لها خلال الحادث، مؤكدة أنها تشعر براحه كبيرة خلال تواجدها في دور الرعاية.
وأضاف ياسر جمال، نجل السيدة سمرة الراوي، أنه لم يقم بأي شيء تجاه ولدته، قائلا:"مادام أمي بخير فـ أنا بخير".
واسترسل في حديثه، قائلا: ليه يا أمي تعملي فيا كدا..أنا معملتش أي حاجة من اللي هي بتقوله والناس تشهد على كده".
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التعليقات على على الهواء.. أول مواجهة بين السيدة سمرة الراوي ونجلها بعد حادث سوهاج
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