نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس .. شاهد

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تعويم السفينة الجانحة

نجحت محاولات تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، منذ قليل.

جاء ذلك، بعد أن أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد؛ لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بواسطة 10 قاطرات عملاقة، تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد، يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال، بواسطة كلا من القاطرة "بركة 1 "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخرة السفينة جنوبا، وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما، والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخرة السفينة جنوبا، وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدمة السفينة ناحية الشمال.

جدير بالذكر، أن القاطرة الهولندية APL GUARD، وصلت أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية؛ للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.
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المصدر: elbalad

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