فوائد الزبيب الصحية .. تعرف على أبرزها



فوائد الزبيب الصحية فوائد الزبيب الصحية

نشرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول الزبيب.



وأوضحت أن فوائد الزبيب جمة وليس الطعم اللذيذ على رأسها فحسب، بل تمتد منافعه حد القلب والشرايين، لذلك احرصي على تناول الزبيب على الدوام وإدخاله في وجباتك الحلوة والمالحة على السواء.



ومن أبرز فوائد الزبيب:

1 – يمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها ويمنحكِ مذاقًا حلوًا من دون الحاجة لمحليات اصطناعية.

2 – يزيد من الطاقة الجنسية لدى الرجال ومزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء.

3 – يساعد من يعانون من النحافة المفرطة على اكتساب مزيد من الوزن بطرق صحية.

4 – يقوّي النظر ويحسن من مستوى الإبصار.

5 – يساعد المصابين بقصور في القلب أو اعتلالات في الشرايين.

6 – مفيد لمن يشكون من الأنيميا والفتور العام والوهن الجسدي.

7 – مفيد لمن يشكون من وجود حصى في الكلى.

8 – يمنحكِ منافع جمالية لا حصر لها تتمثل في صحة البشرة والشعر ولمعان العينين.

