من النوم للمطبخ .. تعرف على أفضل الألوان المناسبة لمنزلك



أفضل الألوان المناسبة لمنزلك أفضل الألوان المناسبة لمنزلك

ضع في اعتبارك أنه عندما تنوي الراحة في منطقة من منزلك ، حدد درجات الألوان الفاتحة من الألوان المقترحة وعندما تريد ممارسة نشاط في منطقة ما ، يمكنك الحفاظ على الألوان مشرقة ولامعة. للألوان تأثير عميق على سلوكك وعلى مستوى طاقتك. اعتمادًا على اللون ، يمكنك أن تشعر بالراحة والقلق والتعب والاستيقاظ والجوع وفقا ل indianexprees



لذا ، تحقق من الألوان الأفضل لأي مناطق في منزلك ، وفقًا لقوة الألوان الهائلة ، كما هو مقترح من قبل مجموعة acharya الواسعة.



غرفة نوم

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تتطلب غرف النوم ألوانًا أكثر دفئًا وهادئًا. الألوان الترابية مثل الكريم والظلال الفاتحة من اللون البني العاجي والخوخ هي الأنسب لجدران غرفة النوم. اللون الوردي هو لون آخر مثالي لغرفة نوم الزوجين لأنه يحفز الرومانسية. لا يوجد الكثير من الألوان المعدنية أو الألوان الزاهية في غرفة النوم لأنها ستزعج النوم.مطبخاللون الأبيض هو أفضل لون للمطبخ لأنه حينها يصبح التركيز على ألوان الطعام والغذاء وليس ألوان البيئة. إذا كنت تقوم بتجديد المطبخ ، ففكر في اختيار الخزائن البيضاء والسطح الأخضر أو ​​الأصفر. تجنب الجرانيت الأسود في المطبخ. وفقًا للمبادئ الهندية الواسعة ، ستجد معظم المطابخ في الجنوب الشرقي أو الشمال الغربي. إذا كان مطبخك في الجنوب الشرقي ، يمكنك استخدام الألوان الخضراء أو الحمراء أو الذهبية في الخزائن وأسطح العمل الخضراء. إذا كان مطبخك في الشمال الغربي ، فاختر اللون الأصفر الفاتح والأزرق والرمادي في الخزائن مع سطح عمل أصفر أو أبيض فاتح.غرفة المعيشةغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرف الرسم هي أماكن تحتاج فيها إلى طاقة عالية. أفضل استخدام للظلال الساطعة والظلال المعدنية هنا. سوف يجذب اللون الأزرق الفاتح والأحمر والأخضر طاقات أكثر سعادة إلى منزلك.مع الاتجاه الجديد للعمل من المنزل ، نميل إلى قضاء وقت طويل في المكتب المنزلي. على الرغم من أن هذه منطقة ذات نشاط مرتفع ، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى التوازن بحيث لا نشعر بالنعاس أو التوتر. ألوان الباستيل هي الأنسب لهذه المنطقة من منزلك. يساعد اللون الأبيض والباستيل على تحفيز الإبداع ، والأخضر يدل على النمو ، والأزرق الفاتح يدل على المال والظلال الفاتحة من اللون الأرجواني تمثل الوضوح. بناءً على احتياجاتك ، يمكنك اختياراللونالمناسب لمكتبك. يمكنك أيضًا اختيار النغمات الترابية إذا كنت تشعر بالتوتر الشديد في العمل.