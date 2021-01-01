تفاصيل العثور على 30 ساعة نادرة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت

كشف السيدة هناء حسين، حفيدة الشيخ محمد رفعت تفاصيل العثور على 30 ساعة من تسجيلات جدها الراحل.
وأوضحت حسين خلال مداخلة مع القناة الفضائية الأولى، أن جدها كان يقرأ كل يوم فى الإذاعة، وكان السياسى الراحل زكريا مهران يسجل قراءة الشيخ محمد رفعت دون معرفته، حبا فى جدها.
وتابعت: فى آخر سنوات الشيخ محمد رفعت مرض، فأجرت إحدى الصحف حينها لقاء معه، وبدأ محبوه فى جمع "اكتتاب" كبير له، ينفق منه، ولكن الشيخ رفعت رفضه.
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