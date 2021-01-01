تفاصيل العثور على 30 ساعة نادرة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت

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تسجيلات الشيخ محمد رفعت

كشف السيدة هناء حسين، حفيدة الشيخ محمد رفعت تفاصيل العثور على 30 ساعة من تسجيلات جدها الراحل.

وأوضحت حسين خلال مداخلة مع القناة الفضائية الأولى، أن جدها كان يقرأ كل يوم فى الإذاعة، وكان السياسى الراحل زكريا مهران يسجل قراءة الشيخ محمد رفعت دون معرفته، حبا فى جدها.

وتابعت: فى آخر سنوات الشيخ محمد رفعت مرض، فأجرت إحدى الصحف حينها لقاء معه، وبدأ محبوه فى جمع "اكتتاب" كبير له، ينفق منه، ولكن الشيخ رفعت رفضه.

وأضافت حسين، عندما قرأ زكريا مهران الحوار عن الشيخ محمد رفعت، أخذ أحد التسجيلات التى يملكها وذهب بها للإذاعة واتفق على أن يمنحها التسجلات مقابل اخراج معاش للشيخ محمد رفعت.

وقالت حفيدة محمد رفعت أنه لم يحصل على المعاش وتوفى، وتوفى أيضا زكريا مهران، وبعد ذلك ذهبت أسرة الشيخ رفعت لزيارة أرملة زكريا مهران، ومنحتهم التسجيلات التى مدتها 30 ساعة.

المصدر: elbalad

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