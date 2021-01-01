حتحوت يكشف التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني أمام جزر القمر

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حتحوت يكشف التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني أمام جزر القمر

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، استقر على تشكيلة الفراعنة لمواجهة جزر القمر، غدا الإثنين.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن منتخبنا الوطني سيخوض مواجهة جزر القمر، كالآتي:

حراسة المرمى : الشناوي
الدفاع : هاني - عبدالله جمعة - الونش - على جبر
الوسط : محمد صلاح - النني - تريزيجيه - السولية
الهجوم : محمد شريف ومصطفى محمد

وأوضح هاني حتحوت، إن حسام البدري طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في لقاء الغد، رغم ضمان التأهل للكان.

المصدر: elbalad

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