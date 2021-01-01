قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، استقر على تشكيلة الفراعنة لمواجهة جزر القمر، غدا الإثنين.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن منتخبنا الوطني سيخوض مواجهة جزر القمر، كالآتي:
حراسة المرمى : الشناوي
الدفاع : هاني - عبدالله جمعة - الونش - على جبر
الوسط : محمد صلاح - النني - تريزيجيه - السولية
الهجوم : محمد شريف ومصطفى محمد
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التعليقات على حتحوت يكشف التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني أمام جزر القمر
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