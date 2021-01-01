حتحوت: حمدو الهوني يفضل اللعب للأهلي عن الانتقال إلى بيراميدز ..فيديو



حمدو الهوني حمدو الهوني

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، يفضل الانتقال للأهلي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن حمدو الهوني، أخبر إدارة ناديه التونسي، بأنه يؤكد تفضيله اللعب للأهلي، عن الانتقال إلى بيراميدز.



وأوضح هاني حتحوت، إن حمدو الهوني، يفضل ارتداء الفانلة الحمراء؛ من أجل البطولات، رغم أن العرض المقدم من بيراميدز أعلى ماديا.

