

التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد

كشفت مصادر عن هوية الفتاة بطلة فيديو السرعة الجنونية على طريق السخنة الجلالة.



واكدت المصادر، ان المتوفيه امس في حادث الجلاله السخنه تدعى ايمان نايل من القاهره ابنة الدكتور محمد نايل .



وتم العثور على ورقة صادرة من معمل التحليل، بها اثار حروق، مكتوب بها داليا هلال هلال شطا عبد المحسن .

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وقالت المصادر، ان التحقيقات، بينت سيرها عكس اتجاه في طريق دولي سريع، وان السير بتجاوز السرعة القانونية على سرعة 170 كم/ في طريق عكسي وعلى طريق دولي سريع، مما يثبت تعمد اصرارها على الاضرار بالتعمد بالانتحار و الاضرار بأرواح الغير وتعريض حياتهم للخطر.واكدت شهود عيان، خلال التحقيقات، التي تجري بامن السويس، انه قبل وقوع حادث التصادم بثوان، مرت الفتاة بجوار اكثر من سيارة ملاكي وتفادت مروروهم متجاوزة الحاره اليمنى، وفي النهاية قررت و اختارت سيارة نقل لاحداث اكبر ضرر ممكن بها.واختارت الفتاة ان يكون التصادم في الجزء الأيمن والسفلي للسيارة النقل حيث يقع خزان الوقود "تانك الجاز"، مما تسبب في حدوث انفجار في السيارة النقل و تدمير واشتعال سيارتها و تدمير السيارة النقل بالكامل و تعمدت اصابة قائدها وتعريض حياته للخطر .ونفت المصادر، وقوع الحادث بسبب اختيار طريق خاطئ عكسي او السير العكسي، كما أدعى البعض او تعطل مثبت السرعة او دواسة الوقود، مؤكدين كان بإمكانها إبطال محرك السيارة، او تغير اختيار ناقل السرعه على وضع (N) حتى تنخفض سرعة السيارة حتى وضع التوقف، والتزامها بالحارة اليمين "على الطريق العكسي لتفادي السيارات القادمة"، منعا للتصادم .