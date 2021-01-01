علقت الإعلامية لميس الحديدي"، على واقعة الفتاة ضحية السرعة الجنونية والسير عكس الاتجاه بطريق الجلالة.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "السائق في المستشفى والفتاة توفيت على الفور، وجثتها تفحمت".
وأشارت: "المعلومات عن هذه الفتاة أنها من أسرة معروفة، ووالدتها طبيبة"، متابعه: "فيه كلام عن أن الفتاة كان عندها حالة اكتئاب".
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التعليقات على عندي التفاصيل .. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن أسباب حادث فتاة الجلالة.. فيديو
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