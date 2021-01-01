عندي التفاصيل .. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن أسباب حادث فتاة الجلالة.. فيديو



حادث فتاة الجلالة حادث فتاة الجلالة

علقت الإعلامية لميس الحديدي"، على واقعة الفتاة ضحية السرعة الجنونية والسير عكس الاتجاه بطريق الجلالة.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "السائق في المستشفى والفتاة توفيت على الفور، وجثتها تفحمت".



وأشارت: "المعلومات عن هذه الفتاة أنها من أسرة معروفة، ووالدتها طبيبة"، متابعه: "فيه كلام عن أن الفتاة كان عندها حالة اكتئاب".

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وأضافت: "أنا مش عايزه أقول وأفسر ما حدث، لأنه اما سلوك استهتاري أو مش في وعيها أو كانت بتحاول تنتحر"، مردفه: "أنا عندي بعض التفاصيل عن القصة ولكن حفاظا على ألم الأسرة لن أتحدث عنها ومن الواضح أن البنت عرفت حاجه معينة وجالها إكتئاب ولم تريد أن تكمل حياتها".