للحصول على فرصة للدراسة في قبرص.. قدم عبر هذا الرابط

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أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة مصر فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.



وأوضحت الإدارة أن بيانات المنحة:



- تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

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- مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية ) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة اضافية من اجل إكمال دراسته.- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الالتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص( على نفقتهم الخاصة) من اجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2 ) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى التالى:http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en._2020.pdfكما أنه لمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعية ورعاية الطلبة على 35722894021+ أو الايميل التالى :fm@ucy.ac.cyوأشارت إلى أن ذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.