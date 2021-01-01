آداب القاهرة تعلن إلغاء محاضرات وتحويلها اونلاين

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن جميع المحاضرات المحددة فى الجداول يوم الاثنين الموافق ٢٩ من يوم مارس الجارى تم إلغاؤها، وسوف تعوض بمحاضرات اونلاين فى نفس المواعيد المحددة .
كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.
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