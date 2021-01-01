آداب القاهرة تعلن إلغاء محاضرات وتحويلها اونلاين

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن جميع المحاضرات المحددة فى الجداول يوم الاثنين الموافق ٢٩ من يوم مارس الجارى تم إلغاؤها، وسوف تعوض بمحاضرات اونلاين فى نفس المواعيد المحددة .

كان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.

المصدر: elbalad

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