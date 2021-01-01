لمنع الزحام .. جامعة حلوان تطلق عدة بدائل لدفع المصروفات الدراسية

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تزامنًا مع عودة الدراسة فى جامعة حلوان وانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي2020/2021 يبحث عدد كبير من طلاب الجامعة على طريقة لسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.



وفعَّلت جامعة حلوان لهذا الغرض عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .



وشملت البدائل المتاحة أمام الطلاب السداد عبر فروع كل من " امان - مصاري - ممكن - ايجي باي - البريد المصري - سمارت - وقتي "

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ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .وقامت الجامعة بتفعيل عدة طرق الالكترونيه لدفع المصروفات وذلك فى خطة الجامعة التحويل نحو الميكانة الرقمية ولعدم حدوث تكدس أو زحام على مكاتب شئون الطلاب .اقرأ أيضا :توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس والمعهد العالي للدراسات التعاونية والإداريةيذكر أن اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعه حلوان للعام الدراسي الجامعي2020/2021، أعلنت عن تنظيم عدد من المسابقات خلال الفصل الدراسي الثاني مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة سمية مسئول النشاط.وكشف اتحاد الطلاب عن خطة الأنشطة الطلابية التى تقام خلال الفصل الدراسي الثاني حيث تبدأ بمسابقة الأحاديث النبوية الشريفة (حفظ وشرح الأربعين النبوية ) وستقام خلال الفترة من٢٩ /٣/ ٢٠٢١ م حتي ٣١/ ٣/ ٢٠٢١م بقاعة المؤتمرات بالمبني الإداري الدور الرابع وتبدأ المسابقة في تمام الساعة ال١٠ صباحا.