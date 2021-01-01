الحضور يومان بالكلية .. اقتصاد القاهرة: انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب البكالوريوس اليوم



كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن الفصل الدراسي الثاني لطلاب مرحلة "البكالوريوس" بالكلية بدأ اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مارس الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة.



وأوضح "السعيد" في تصريحات لموقع "صدى البلد" أنه وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ، فإنه تم تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة، بحيث تحضر كل مجموعة في مقر الكلية بواقع يومين، وفقا للأيام المقررة لكل فرقة دراسية .



وأضاف أن الطلاب سو يتلقون في باقي أيام الأسبوع المقررات والبرامج الدراسية من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، وذلك لتقليل عدد مرات تردد الطلاب وحضورهم بمقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم وعدم تكدسهم في وقت واحد داخل قاعات الحضور.

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اقرأ أيضا:البحوث الفلكية : 13 أبريل أول أيام شهر رمضان .. وموعد الإفطار هذا التوقيتوأشار إلى أن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل على المنصة وتلقي المقررات عليها ، حيث إن هناك خبرات سابقة عليها ، كما أنه تم تقديم العديد من الدورات التدريبية ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم عليها ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم أثناء استخدامها.كان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدوري يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .وأكد "عبد الغفار" خلال الاجتماع على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد ، والالتزام بتطبيق نظام التعليم "الهجين" واتخاذ جمبع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.