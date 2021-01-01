وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب المدارس بخصوص مذاكرة "العلوم"



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرًا سارًا للطلاب الدارسين في مختلف المراحل الدراسية.



قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن الان لطلاب المدارس الدارسين بمختلف المراحل الدراسية ، مذاكرة مادة العلوم بأكثر طريقة تفاعلية وشيقة ، وكأن الطالب في المعمل مع التركيز على الاسئلة التفاعلية و التجارب المعملية!



وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن للطالب الان ان يكتشف تجربة محاكاة المعمل من نهضة مصر على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري على الرابط التالي :

https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended...

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتدشين مشروع بنك المعرفة المصري في 14 نوفمبر 2015، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية التعليم والبحث العلمي لغدٍ أفضل.ويعتبر بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم نظرًا لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة علي مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي.من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أبرز 7 معلومات عن بنك المعرفة المصري، وذلك في إطار حرصها على تعريف المصريين بهذا البنك، وتمثلت هذه المعلومات فيما يلي:* يمكن تسجيل الدخول على بنك المعرفة بالضغط على www.ekb.eg* بنك المعرفة المصري هو أكبر مكتبة رقمية في العالم تخدم جميع فئات الشعب المصري وبالمجان.* موقع بنك المعرفة المصري مخصص فقط لحاملي الجنسية المصرية ويشترط أن يكون المستخدم مقيما في مصر.* يحتوي موقع بنك المعرفة المصري على 4 بوابات للقارئ والباحث والطالب والطفل.* يهدف بنك المعرفة المصري إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي لدى الشعب المصري.* يقدم بنك المعرفة كما هائلا ومتنوعا من المصادر المعرفية المقروءة والمسموعة والمرئية.* يتميز بنك المعرفة المصري بسهولة الاستخدام والإتاحة على مستوى جمهورية مصر العربية بدون أي شروط.