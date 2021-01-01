لا غنى عنها .. 3 مشروبات سحرية لمرضى الربو



مرضى الربو مرضى الربو

تخفف بعض المشروبات من أعراض الربو أو تزيدها سوءًا، قد يكون لبعض المشروبات تأثيرات مضادة للالتهابات على الشعب الهوائية، بينما قد يكون البعض الآخر من مسببات الربو.



الربو هو حالة مزمنة تتفاعل فيها الممرات الهوائية مع محفزات معينة ، مما يؤدي إلى تورم والتهاب في الشعب الهوائية، ونتيجة لذلك ، يصعب على الهواء المرور عبر الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا على الشخص.



لذلك ، قد تساعد المشروبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات في علاج الأعراض.

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كشف موقع mediacl news today عن أفضل المشروبات التي قد تساعد في علاج الربو.ما هي المشروبات التي قد تساعد في علاج الربو؟هناك بعض الأدلة على أن بعض المشروبات قد تساعد في تقليل أعراض الربو، وتشمل:مشروبات تحتوي على الكافيينالكافيين مادة موجودة في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية والكاكاو.الكافيين قد يكون له آثار مفيدة على أعراض الربو، أظهرت الدراسة أن تناول كميات صغيرة من الكافيين يمكن أن يحسن وظائف الرئة لمدة تصل إلى 4 ساعات.لاحظ الخبراء أن الكافيين يشبه إلى حد كبير كيميائيًا عقارًا يسمى الثيوفيلين ، والذي يستخدمه الأطباء كموسع للقصبات لفتح الممرات الهوائية في الرئتين.بسبب تأثير الكافيين هذا ، يجب على الأشخاص إعلام الطبيب بما إذا كانوا قد تناولوا الكافيين مؤخرًا قبل إجراء اختبار وظائف الرئة ، مثل قياس التنفس.المشروبات التي تحتوي على فيتامين دتشير دراسة أجريت عام 2016 إلى أن الأطفال والبالغين الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الربو وأن أولئك الذين يشملون فيتامين (د) في نظامهم الغذائي هم أقل عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى بسبب الربو.قد يحتوي حليب الأبقار المدعم أو الحليب النباتي على فيتامين (د) ، مما قد يساعد في منع نوبات الربو في بعض الحالات.الماءقد يجعل الجفاف الشخص أكثر عرضة للإصابة بأعراض الربو.وجد فى دراسة نشرت فى 2019 أن الجفاف يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ويؤثر على مدى كفاءة عمل القلب.يقلل التمرين من ترطيب مجرى الهواء ، مما يزيد من خطر تقلص الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو.يجب أن يستهلك الناس ما يكفي من الماء لمنع الجفاف. أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو بقوة قد يحتاجون إلى شرب المزيد. في حين أن العديد من الأطعمة والمشروبات ترطيب ، فإن الماء هو وسيلة بسيطة لمنع الجفاف.