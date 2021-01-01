8 فوائد غير متوقعة لتناول الكارى.. تعرف عليها



الكارى الكارى

فوائد غير متوقعة لتناول أوراق الكارى أو إضافته لاطباق طعامك فهو يحارب الالتهابات وإعتام عدسة العين والسكري ومشاكل الكبد وحرقة المعدة وغيرها الكثير.. إليك الفوائد الصحية لتناول أوراق الكارى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. تحسين الهضم



لا يساعد الاستهلاك اليومي لأوراق الكاري على تحسين عملية الهضم فحسب ، بل يساعد أيضًا في الإخراج. قد تساعد الخاصية المضادة للبكتيريا ووجود مضادات الأكسدة في الأوراق في تحسين عملية الهضم. كما أن تأثيرها المبرد يساعد على تهدئة المعدة.

قد يعجبك أيضا...

2. تساعد في إنقاص الوزنأظهرت دراسة أن أوراق النيم قد تساعد في تقليل زيادة الوزن ومستويات الكوليسترول الكلية والدهون الثلاثية عند تناولها بجرعة 300 مجم / كجم يوم ، إلى جانب نظام غذائي عالي الدهون.3. يعالج مشاكل المسالك البوليةقد يساعد عدد كبير من مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتشين والنارينجين في أوراق الكاري في معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالمثانة البولية. يعد شرب عصير أوراق الكاري مع القليل من مسحوق القرفة علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج مشاكل المسالك البولية.4. إدارة مرض السكريأوراق الكاري غنية بمركب الفلافونيدات التى تساعد فى إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري من النوع 2.5. علاج غثيان الصباحغثيان الصباح شائع بين النساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تقول بعض الدراسات أن إضافة مسحوق أوراق الكاري إلى عصير الليمون وشرب الخليط مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في علاج غثيان الصباح6. يعالج الالتهابأوراق الكاري لها خصائص مضادة للالتهابات بسبب وجود أربعة قلويدات كاربازول جديدة. قد تساعد هذه المركبات في تقليل حالات الالتهاب مثل الربو أو الحكة. يمكن أن يساعد وضع معجون أوراق الكاري أو الزيت على الجلد الملتهب في تقليل الالتهاب.7. العناية بالبشرةتساعد أوراق الكاري في علاج الطفح الجلدي والانفجارات الجلدية والدمامل. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأوراق في منع خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق تقليل الجذور الحرة في الجسم.إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى8. خفض الكولسترولقد تساعد أوراق الكاري في خفض مستويات الكوليسترول في الدم لدى الشخص. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأوراق مثل حمض الجاليك والكيرسيتين والكاتشين في منع امتصاص الكوليسترول السيئ ، مما يؤدي إلى زيادة الكمية المناسبة من الكوليسترول في الجسم. يساعد شرب عصير أوراق الكاري الطازج يوميًا في الحفاظ على الوزن وتجنب تراكم الكوليسترول السيئ.