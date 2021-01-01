علامات تحذيرية لنقص الكالسيوم في الجسم



نقص الكالسيوم في الجسم نقص الكالسيوم في الجسم

الكالسيوم معدن أساسي وله دور مهم في صحة العظام، كما تحتاج أجسامنا أيضًا إلى استقرار ضغط الدم وتنظيم إفراز الهرمونات وتوصيل الإشارات العصبية بشكل صحيح.



عندما لا تحصل على كمية كافية من الكالسيوم ، فقد تعاني من نقص الكالسيوم الذي يمكن تحديده من خلال أعراض معينة.



إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة بالعلامات الأكثر شيوعًا التي تدل على أن جسمك في حاجة إلى الكالسيوم.

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- جفاف الجلدقد يظهر نقص كالسيوم الدم أو نقص الكالسيوم في جسمك على جلدك، عادة ما تجعل هذه الحالة بشرتك تبدو متقشرة وجافة، كما تم اكتشاف أن نقص الكالسيوم له صلة وثيقة بتطور مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصدفية .- التعبكقاعدة عامة ، يؤثر نقص الكالسيوم في جسمك على صحتك البدنية العامة، لذلك إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو الخمول أو نقص الطاقة أو الشعور المستمر بالخمول، خففى من تناول مشروبات الطاقة وحاولى التركيز على موازنة نظامك الغذائي بدلًا من ذلك.- الاكتئاباتضح أن الكالسيوم ضروري أيضًا لتنظيم حالتك المزاجية و هذا العنصر هو مهدئ طبيعي ينتج عنه تأثيرات مهدئة ومهدئة لذا فإن القاعدة العامة هي أنه كلما قل استهلاك الكالسيوم ، كلما شعرت بالاكتئاب وسرعة الانفعال .- الأرقأثناء النوم ، ترتفع وتنخفض مستويات الكالسيوم لديك مع حدوث مستويات أعلى أثناء النوم العميق.لذلك إذا كان جسمك يفتقر إلى الكالسيوم ، فمن المحتمل أن تفشل في الحصول على نوم عميق و ترتبط هذه المشكلة ارتباطًا مباشرًا بدور الكالسيوم في إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يساعدنا على النوم.- الأظافر الهشةتحتاج أظافرك إلى كمية معينة من الكالسيوم للحفاظ على سلامتها و لذلك عندما تعانين من نقص الكالسيوم ، تصبح أظافرك جافة بشكل مفرط وضعيفة وعرضة للتقشر والانقسام .- ألم الأسنانيتم تخزين الغالبية العظمى من الكالسيوم في جسمك في عظامك وأسنانك ، لذلك عادة ما يكونون أول من يعاني من نقص الكالسيوم. بسبب نقص هذا العنصر الحيوي ، قد تبدأ أسنانك في التحول إلى اللون الأصفر ، ثم تتعفن وتتألم . إلى جانب ذلك ، قد يزيد أيضًا خطر الإصابة بأمراض اللثة.