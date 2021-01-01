بدون ألم .. أفضل طرق التخلص من السمنة المفرطة

قال الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، إن عملية تكميم المعدة الدقيق بدون ألم تعتبر من أنجح جراحات السمنة المفرطة، مشيرا إلى أنه يتم إجراء تكميم المعدة عن طريق المنظار الجراحى ولا نحتاج إلى الفتح الجراحى التقليدى.
وأوضح الدكتور محمد الفولي، أنه ظهرت تطورات فى تقنية عملية تكميم المعدة، بهدف تحسين الشكل الجمالى لجروح المنظار وتقليل الألم بعد العملية ومنها تقنية التكميم الدقيق بدون ألم.
وأضاف أستاذ السمنة ونحت القوام، أنه يتم استخدام منظار وآلات دقيقة لاستئصال من 75% إلى 85% من المعدة بإستخدام دباسات حديثة في هذه العملية التي تسمى التكميم الدقيق، كما يتم عمل خياطة تغليفية فوق التدبيس، والهدف من استخدام المنظار والآلات الدقيقة فى تكميم المعدة الدقيق هو جعل عملية تكميم المعدة بدون أثر للجروح أو علامات بالبطن و بدون ألم بعد العملية.
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