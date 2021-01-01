هترتاحي فى رمضان .. طريقة تخزين البفتيك العادى والكداب



طريقة تخزين البفتيك العادى والكداب طريقة تخزين البفتيك العادى والكداب

تقضى المرأة جزءا كبيرا من وقتها خلال شهر رمضان في اعداد الطعام مما يشكل عبئا عليها ويحرمها من الاستمتاع بطقوس الشهر الكريم ، ولكن تجهيز الطعام مسبقا قبل بداية الشهر وتخزينه لحين الاستخدام يوفر لها الكثير من الوقت والجهد .



نقدم لكم طريقة تخزين بفتيك عادى وكداب بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تخزين بفتيك كداب

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مبشورة

نصف كوب بقسماط

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

ملح فلفل أسود

التغليف

دقيق

بيض

بقسماط

طريقة تخزين بفتيك كداب

* تخلط اللحمة المفرومة مع البيض والدقيق والبصل المبشور والبابريكا والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود



* يشكل الخليط أقراص رفيعة ويقلب في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ويحفظ في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام



طريقة تخزين بفتيك

مقادير بفتيك

لحمة شرائح

ماء بصل

زيت

دقيق

بيض

بقسماط

ملح

فلفل أسود

طريقة تخزين بفتيك

* تتبل اللحمة بالملح والفلفل وماء البصل وتشرح قليلًا بالسكينة وتدق ويتبل الدقيق والبيض والبقسماط بالملح والفلفل الأسود

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* يقلب البفتيك في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ويرص في أطباق فويل ويحفظ في الفريزر حتى الاستخدام