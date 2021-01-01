سر المحلات.. طريقة عمل الطحينة بالمنزل



طريقة عمل الطحينة بالمنزل طريقة عمل الطحينة بالمنزل

اذا كنتي من ربات المنزل المدبرات يمكن أن تتعلمي طريقة عمل الطحينة في المنزل



ب 3 مكونات



المقادير



نصف كوب كبير زيت زيتون

1 كوب سمسم أبيض نيئ

1كوب كبير دقيق أبيض

1 ملعقة صغيرةملح



ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير



خطوات التحضير



نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به

نحضر مقلاه ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًا

نرفع المقلاه من على النار ،ونترك السمسم حتى يبرد

نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة

نوقف الكبه ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا

نشغل الكبة مرة اخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح و زيت الزيتون تدريجيًا مع الإستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب

نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة ،لتصبح الطحينة جاهزة في أي وقت للإستخدام بجانب العديد من الأطباق مثل السمك





سر نجاح تحضير الطحينة في المنزل :

من الممكن استخدام زيت الذرة بدلًا من زيت الزيتون ولكن الأفضل استخدام زيت الزيتون

عدم وضع الزيت والملح مرة واحدة أثناء الخلط ولكن تدريجيًا

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