كشف عمرو الغريب أحد سكان عمارة جسر السويس المنهارة تفاصيل جديدة عن الحادث.
وقال الغريب خلال مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث"، أن صاحب المصنع يملك الأدوار الأول والثانى والأرضى، وبدأ فى تحويل المصنع إلى محلات.
وتابع: أنه قام بهدم وإزالة عمدان الخرسانه لتحويل المصنع إلى محلات ملابس واستعان -الخميس الماضى- بسيارات لنقل الأنقاض.
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التعليقات على شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب انهيار عقار جسر السويس
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