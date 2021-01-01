شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب انهيار عقار جسر السويس



انهيار عقار جسر السويس انهيار عقار جسر السويس

كشف عمرو الغريب أحد سكان عمارة جسر السويس المنهارة تفاصيل جديدة عن الحادث.



وقال الغريب خلال مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث"، أن صاحب المصنع يملك الأدوار الأول والثانى والأرضى، وبدأ فى تحويل المصنع إلى محلات.



وتابع: أنه قام بهدم وإزالة عمدان الخرسانه لتحويل المصنع إلى محلات ملابس واستعان -الخميس الماضى- بسيارات لنقل الأنقاض.

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وأضاف الغريب : ليلة سقوط العمارة كان موجود بها 55 % من سكانها، لافتا إلى أنها تتكون من 9 طوابق.وأكد عمرو الغريب قائلا:" العمارة وقعت من ناحية العمدان والاساسات التى أزالها صاحب المصنع".