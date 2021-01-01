

المكرونة بالبشاميل والصلصة المكرونة بالبشاميل والصلصة

تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الاكلات التى تمتلك شعبية كبيرة بين جميع الاعمار لذا نقدم لكم طريقة غير تقليدية لعمل المكرونة بالبشاميل .



إليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مكرونة بالبشاميل و الصلصة:

لحمة مفرومة

مكرونة

بصل مفروم

زنجبيل ناعم

قرفة ناعمة

صلصة طماطم

البشاميل

دقيق

لبن

زيت

ملح

فلفل أسود

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة* ابدأى بتشويح اللحمة مع البصل فى زيت طهى على النار ثم اضيفى القرفة والزنجبيل وقلبى ثم أضيفى صلصة الطماطمطريقة عمل البشاميل* شوحى الدقيق مع الزيت على النار ثم أضيفى اللبن والملح والفلفل الأسود للحصول على البشاميل و قلبى المكرونة مع اللحمة المفرومة و البشاميل* في طاجن خاص بالفرن ضعى المكرونة ثم البشاميل وأدخليها الفرن حتى النضج وتقدم ساخنة