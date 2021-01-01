طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة

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المكرونة بالبشاميل والصلصة

تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الاكلات التى تمتلك شعبية كبيرة بين جميع الاعمار لذا نقدم لكم طريقة غير تقليدية لعمل المكرونة بالبشاميل .

إليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالبشاميل و الصلصة:
لحمة مفرومة
مكرونة
بصل مفروم
زنجبيل ناعم
قرفة ناعمة
صلصة طماطم
البشاميل
دقيق
لبن
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة
* ابدأى بتشويح اللحمة مع البصل فى زيت طهى على النار ثم اضيفى القرفة والزنجبيل وقلبى ثم أضيفى صلصة الطماطم

طريقة عمل البشاميل
* شوحى الدقيق مع الزيت على النار ثم أضيفى اللبن والملح والفلفل الأسود للحصول على البشاميل و قلبى المكرونة مع اللحمة المفرومة و البشاميل

* في طاجن خاص بالفرن ضعى المكرونة ثم البشاميل وأدخليها الفرن حتى النضج وتقدم ساخنة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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