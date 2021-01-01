تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الاكلات التى تمتلك شعبية كبيرة بين جميع الاعمار لذا نقدم لكم طريقة غير تقليدية لعمل المكرونة بالبشاميل .
إليكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والصلصة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مكرونة بالبشاميل و الصلصة:
لحمة مفرومة
مكرونة
بصل مفروم
زنجبيل ناعم
قرفة ناعمة
صلصة طماطم
البشاميل
دقيق
لبن
زيت
ملح
فلفل أسود
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