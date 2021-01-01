مهدئ للأعصاب ويعزز المناعة .. 13 فائدة مذهلة لـ لبان الدكر



لبان الدكر لبان الدكر

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة و نحافة، إن لبان الدكر يحتوى بوفرة عالية جدًا على مادة الكورتيزون المضادة لجميع الالتهابات والمسكنة للآلم ، والمدهش والعجيب أن الكورتيزون الطبيعى الموجود فى هذا اللبان لا يقارن بالكورتيزون الصناعى الكيميائى ، لأن الكورتيزون الكيميائى له أضرار وآثار جانبية ومضاعفات علي الجسم .



وكشفت أخصائية التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية لـ اللبان الدكر، والتي تتمثل في الآتي:

١ - مطهر ومنشط للجهاز الخلوي .

٢ - مطهر عام لكل الجسم داخليًا وخارجيًا .

٣ - مضاد للإنتفاخ والغازات .

٤- منظم لوظائف الجهاز الهضمى .

٥ - مدر للبول ومطهر للجهاز البولى .



٦- منشط للرحم ومطهر للجهاز التناسلى .

٧ - مهدئ للأعصاب .

٨ - يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة .

٩ - منظم لجهاز المناعة .

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حيث يستخدم كمطهر له ويقضي على الميكروبات والبكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية .١٠ - هام جدًا لصحة الفم حيث .. يمنع التسوس ويقوى اللثة ويطهر الفم واللسان من البكتيريا والميكروبات كما أنه مسكن لآلام الأسنان ويستخدم غسول مثالى لتطهير الفم و علاج لرائحة الفم الكريهة .١١ - منشط ومطهر للجهاز التنفسي .وهو بلسم السعال والكحة الشديدة ومزيل وطارد قوى للبلغم والإفرازات المخاطية الزائدة من الجهاز التنفسي .. ومضاد لإلتهاب الشعب الهوائية ومزيل لاحتقان مسالك الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين .. ومهدئ للجهاز التنفسي بأكمله لأنه مضاد للالتهابات، ويقلل كثيرًا من أزمات الربو الشعبي ، ومسكن للألم والصداع ويخفف نزلات البرد والأنفلوانزا ومنظم لدرجات الحرارة .١٢ - طارد للغازات .وهو منظم لحركة الأمعاء الدقيقة والغليظة ويطرد الغازات الزائدة المؤلمة. ويمنع تكوينها يسكن آلام البطن ومنطقةالصدر .١٣ - مضاد لعسر الهضم ..يشافي من داء عسر الهضم المزمن والحموضة فى المعدة بدون أي آثار جانبية .. ويساعد فى إفراز مادة الصفراء الهاضمة والعصارة المعدية والأحماض التى تنظم عملية الهضم .. ويسهل حركة الطعام فى الأمعاء