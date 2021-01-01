من المطبخ الخليجي .. طريقة عمل كبسة دجاج

تعتبر كبسة دجاج من الأطباق المعروفة في المطبخ الخليجي وتتميز بمذاق شهي مما يدفع البعض إلي تناولها،لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كبسة دجاج في المنزل.
مقادير كبسة دجاج
دجاجة
ملعقة كبيرة من البهار المشكل
ملعقة كبيرة من الكمون
ملعقة كبيرة من الملح
ثلاث حبّات كبيرة من الطماطم المفرومة
ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناعمة
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي
ربع ملعقة صغيرة من الكركم
عودان من القرفة
أربع ملاعق كبيرة من السمن
بصلتان كبيرتان مفرومتان
ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
6 حبات من الحبهان الصحيح
6 حبّات من القرنفل الصحيح
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