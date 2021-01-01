من المطبخ الخليجي .. طريقة عمل كبسة دجاج



كبسة دجاج كبسة دجاج

تعتبر كبسة دجاج من الأطباق المعروفة في المطبخ الخليجي وتتميز بمذاق شهي مما يدفع البعض إلي تناولها،لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كبسة دجاج في المنزل.



مقادير كبسة دجاج

دجاجة

ملعقة كبيرة من البهار المشكل

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الملح

ثلاث حبّات كبيرة من الطماطم المفرومة

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناعمة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي

ربع ملعقة صغيرة من الكركم

عودان من القرفة



أربع ملاعق كبيرة من السمن

بصلتان كبيرتان مفرومتان

ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

6 حبات من الحبهان الصحيح

6 حبّات من القرنفل الصحيح

قد يعجبك أيضا...

10 حبات من الفلفل الأسودثلاثة قرون من الفلفل الحارأربعة أوراق من اللورالتحمير الدجاجملعقة كبيرة من السمنة أو الزيتربع ملعقة صغيرة من الكركمطريقة تحضير كبسة دجاج-تقطع الدجاجة نصفان بالطول-تتبل بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والكركم والكمون والبهارات-تشوح في السمنة على النار-يضاف البصل المفروم والطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والفلفل الحار-تضاف التوابل الصحيحة-يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلي-يضاف الأرز ويقلب الخليط-توطى النار عند الغليان ويترك حتى النضج-ترفع قطع الدجاج من النار- يمكن أن تدهن بالزيت والكركم-توضع في الفرن حتى تتحمر- يقدم الدجاج مع الأرز