شاهد هدف لاعب الزمالك مع منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أفريقيا



سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم منتخب تونس امام منافسه منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الأوليمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهله لبطولة كأس الامم الافريقية بالكاميرون .



وجاء الهدف عن طريق سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بعد اسيست من زميله فى الفريق فرجانى ساسي .



ووصل الجزيري للهدف الثالث مع منتخب تونس خلال التصفيات حيث سجل هدفين في الجولة الماضية امام منتخب ليبيا في المباراة التى انتهت بفوز نسور جرطاج بخمسة أهداف مقابل هدفين

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ويحتل منتخب تونس المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل الي نهائيات البطولة الافريقية بينما جاء منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 9 نقاطحراسة المرمي : بن مصطفى.الدفاع : حدادي – مرياح – براون – دراجرالوسط : ساسي – السخيري – بن رمضانالهجوم : السليتي – الجزيري – الخاوي