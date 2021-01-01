انتهت احداث الشوط الاول بتقدم منتخب تونس امام منافسه منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الأوليمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهله لبطولة كأس الامم الافريقية بالكاميرون .
وجاء الهدف عن طريق سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بعد اسيست من زميله فى الفريق فرجانى ساسي .
ووصل الجزيري للهدف الثالث مع منتخب تونس خلال التصفيات حيث سجل هدفين في الجولة الماضية امام منتخب ليبيا في المباراة التى انتهت بفوز نسور جرطاج بخمسة أهداف مقابل هدفين
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التعليقات على شاهد هدف لاعب الزمالك مع منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أفريقيا
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