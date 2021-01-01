لا يزال أحمد سمير، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى ، يتمسك بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويوما تلو الآخر ، يؤكد أحمد سمير ، أن حلمه الأكبر فى الفترة المقبلة هو الانتقال إلى الأهلى والتى كان أخرها أمس فى ظهوره عبر برنامج " الدرجة الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2.
وقال أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن ليس لدية اى مشكلة مع الفارس الأبيض مشيرا أنه لا ينكر الفترة التى لعب فيها فى صفوف نادى الزمالك.
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التعليقات على هل تحسم فى الصيف .. أحمد سمير يتمسك بالانتقال إلى الأهلي
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