هل تحسم فى الصيف .. أحمد سمير يتمسك بالانتقال إلى الأهلي



أحمد سمير يتمسك بالانتقال إلى الأهلي أحمد سمير يتمسك بالانتقال إلى الأهلي

لا يزال أحمد سمير، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى ، يتمسك بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويوما تلو الآخر ، يؤكد أحمد سمير ، أن حلمه الأكبر فى الفترة المقبلة هو الانتقال إلى الأهلى والتى كان أخرها أمس فى ظهوره عبر برنامج " الدرجة الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2.



وقال أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن ليس لدية اى مشكلة مع الفارس الأبيض مشيرا أنه لا ينكر الفترة التى لعب فيها فى صفوف نادى الزمالك.

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وأضاف سمير :« حزين من طريق رحيلي عن الفريق الاول لنادى الزمالك حيث بعد أن تم إبلاغي بالاستمرار مع الفريق فوجئت بأن الفريق قام ببيعى فى صفقة تبادلية مع محمد مجدى مدافع الفريق الأول لنادى المصرى البورسعيدى.وتابع جناح الفريق الاول لنادى طلائع الجيش انه طموحة هو الانتقال الى صفوف الفريق الاول للنادى الاهلى فى موسم عالم الساحرة المستديرة المقبل مشيرا انه يعمل فى الوقت الحالى على تحقيق تلك الحلم.وارتبط اسم أحمد سمير بقوة بشأن الانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد وجود أنباء أشارت إلى وجود رغبة من موسيمانى المدير الفنى فى الحصول على خدماته نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه .