الأهلي يتقدم بشكوى لـ الفيفا بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل



رمضان صبحي رمضان صبحي

أكدت إدارة الأهلي أنها تقدمت بشكوى بالفعل للاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على حق رعاية رمضان صبحي في صفقة انتقاله من هيدرسفيلد إلى بيراميدز التي تمت في بداية الموسم.



وقالت إدارة النادي إن هذا الأمر أمر طبيعي ومعروف وتقوم به معظم الأندية التي يحترف لاعبوها، وهناك أمثلة منها محمد النني ومحمد صلاح مع المقاولون العرب وغيرهم من اللاعبين.



وأضافت أن هذا الأمر ليس معناه أن هناك خلافًا مع بيراميدز لأن الشكوى تطلب حق الرعاية في صفقة رمضان صبحي من هيدرسفيلد أيضًا.

