

سيارات شيفروليه 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب سيارات شيفروليه 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات شيفروليه السعودية تحت شعار عرض الخير.



السيارات المشمولة في العروض:



جميع سيارات شيفروليه السعودية.

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مميزات العروض:بدون تحويل راتببدون دفعة أولىيشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمينالحد الأدنى للراتب 5,000 ريالالمعدل السنوي يبدأ من 4.7%الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنواتفي حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء