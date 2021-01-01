قررت هوندا في عام 2019 إغلاق مصنعها الوحيد في المملكة المتحدة، والذي كان ينتج السيارة سيفيك هاتشباك، وهي تبحث بنشاط عن مشترٍ للمصنع منذ ذلك الحين. وكانت هناك اقتراحات ببيع المصنع لشركة سيارات أخرى، وكانت تسلا اسمًا مطروحًا، لكن الصانعة اليابانية وجدت مشتريًا أخيرًا بعيدًا عن صانعي السيارات.
فقد وافقت هوندا موتور على بيع مصنعها البريطاني الوحيد للسيارات في سويندون بجنوب إنجلترا لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة باناتوني، التي التزمت باستثمار أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في ذلك الموقع مترامي الأطراف لجذب أعمال جديدة.
وسينتهي الإنتاج في المصنع في شهر يوليو القادم، وبعد ذلك ستبدأ هوندا عملية إيقاف التشغيل في الموقع قبل تسليمه إلى باناتوني في أوائل عام 2022. وسيبدأ قريبًا بيع عدات التصنيع من الموقع من خلال مزاد عبر الإنترنت.
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التعليقات على بعد عامين من البحث.. هوندا تعثر على مشترٍ لمصنعها في المملكة المتحدة
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