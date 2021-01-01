

بعد عامين من البحث.. هوندا تعثر على مشترٍ لمصنعها في المملكة المتحدة بعد عامين من البحث.. هوندا تعثر على مشترٍ لمصنعها في المملكة المتحدة

قررت هوندا في عام 2019 إغلاق مصنعها الوحيد في المملكة المتحدة، والذي كان ينتج السيارة سيفيك هاتشباك، وهي تبحث بنشاط عن مشترٍ للمصنع منذ ذلك الحين. وكانت هناك اقتراحات ببيع المصنع لشركة سيارات أخرى، وكانت تسلا اسمًا مطروحًا، لكن الصانعة اليابانية وجدت مشتريًا أخيرًا بعيدًا عن صانعي السيارات.



فقد وافقت هوندا موتور على بيع مصنعها البريطاني الوحيد للسيارات في سويندون بجنوب إنجلترا لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة باناتوني، التي التزمت باستثمار أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في ذلك الموقع مترامي الأطراف لجذب أعمال جديدة.



وسينتهي الإنتاج في المصنع في شهر يوليو القادم، وبعد ذلك ستبدأ هوندا عملية إيقاف التشغيل في الموقع قبل تسليمه إلى باناتوني في أوائل عام 2022. وسيبدأ قريبًا بيع عدات التصنيع من الموقع من خلال مزاد عبر الإنترنت.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الشركة التي تعاني في أوروبا، أن إغلاق المصنع ليس مرتبطًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها بحاجة إلى تركيز أنشطتها في المناطق التي تتوقع بيع معظم السيارات فيها.كانت هوندا قد افتتحت مصنعها في سويندون في عام 1985، في موقع كان يستخدم سابقًا لإنتاج الطائرات والقطارات. بدأ إنتاج السيارات هناك في عام 1989، وكان المصنع ينتج طرازات سيفيك وأكورد وجاز وCR-V. ويعمل في الموقع حوالي 3400 شخص مهددون بفقد وظائفهم عند بيع المصنع، لكن هوندا لم تكشف بعد عن المصير الذي ينتظر أصحاب هذه الوظائف.