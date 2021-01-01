مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر فيس ليفت الجديدة 2022 في مصر

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مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر فيس ليفت الجديدة 2022 في مصر

كانت تويوتا مصر، وكيل العلامة تويوتا اليابانية في مصر، أعلنت منذ أيام أنها تنوي طرح السيارة فورتشنر 2022 خلال بضعة أيام، وبالفعل تم طرح السيارة رسميًا في فئتين هما Smart وElegance، وهو ما يختلف عن الطراز الحالي منها الذي كان مطروحًا في ثلاث فئات. وفي السطور التالية نتعرف على أهم مواصفات السيارة وأسعارها.

الأداء

Elegance

Smart

تأتي هذه الفئة بمحرك V6 سعة 4 لترات/ 3867 سي سي قادر على إنتاج 234 حصانًا وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن متر.

تأتي هذه الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر/ 2694 سي سي قادر على إنتاج 163 حصانًا وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر.

أنظمة السلامة
تتمتع فورتشنر في طرازها الجديد مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة التي تعمل على ضمان تجربة ركوب آمنة.

Elegance

Smart

تأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود، ونظام التحكم في الجر.

تأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود ونظام التحكم في الجر.

بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع وسادة هوائية لركب السائق.



الإضاءة

Elegance

Smart

تأتي الفئتان بمصابيح أمامية وخلفية LED مع مصابيح ضباب LED

التجهيزات

أيًا كانت الفئة التي تختار امتلاكها، فستجد العديد من التجهيزات المميزة التي تجعل من تجربة قيادة فورشنر تجربة مميزة. وتشترك الفئتان في بعض التجهيزات وتنفردان بالبعض الآخر.

Elegance

Smart

مقاعد جلدية

مقاعد من القماش

نوافذ آلية الفتح والغلق

نوافذ آلية الفتح والغلق

باب أمتعة يُفتح كهربائيًا وآليًا



DVD وبلوتوث ومنفذ USB و6 مكبرات صوت

منفذ US وCD وبلوتوث و6 مكبرات صوت

مرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطاف

مرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطاف

شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة+ tft

شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة

تكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورة

تكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورة

خاصية الدخول من دون مفتاح

لا تتوافر خاصية الدخول من دون مفتاح

أبل كاربلاي وأندرويد أوتو

أبل كاربلاي وأندرويد أوتو

السعر

Elegance

Smart

925 ألف جنيه

775 ألف جنيه



المصدر: عالم السيارات

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