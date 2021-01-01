

مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر فيس ليفت الجديدة 2022 في مصر مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر فيس ليفت الجديدة 2022 في مصر

كانت تويوتا مصر، وكيل العلامة تويوتا اليابانية في مصر، أعلنت منذ أيام أنها تنوي طرح السيارة فورتشنر 2022 خلال بضعة أيام، وبالفعل تم طرح السيارة رسميًا في فئتين هما Smart وElegance، وهو ما يختلف عن الطراز الحالي منها الذي كان مطروحًا في ثلاث فئات. وفي السطور التالية نتعرف على أهم مواصفات السيارة وأسعارها.



الأداء



Elegance

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Smartتأتي هذه الفئة بمحرك V6 سعة 4 لترات/ 3867 سي سي قادر على إنتاج 234 حصانًا وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن متر.تأتي هذه الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر/ 2694 سي سي قادر على إنتاج 163 حصانًا وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر.أنظمة السلامةتتمتع فورتشنر في طرازها الجديد مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة التي تعمل على ضمان تجربة ركوب آمنة.EleganceSmartتأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود، ونظام التحكم في الجر.تأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود ونظام التحكم في الجر.بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع وسادة هوائية لركب السائق.الإضاءةEleganceSmartتأتي الفئتان بمصابيح أمامية وخلفية LED مع مصابيح ضباب LEDالتجهيزاتأيًا كانت الفئة التي تختار امتلاكها، فستجد العديد من التجهيزات المميزة التي تجعل من تجربة قيادة فورشنر تجربة مميزة. وتشترك الفئتان في بعض التجهيزات وتنفردان بالبعض الآخر.EleganceSmartمقاعد جلديةمقاعد من القماشنوافذ آلية الفتح والغلقنوافذ آلية الفتح والغلقباب أمتعة يُفتح كهربائيًا وآليًاDVD وبلوتوث ومنفذ USB و6 مكبرات صوتمنفذ US وCD وبلوتوث و6 مكبرات صوتمرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطافمرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطافشاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة+ tftشاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصةتكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورةتكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورةخاصية الدخول من دون مفتاحلا تتوافر خاصية الدخول من دون مفتاحأبل كاربلاي وأندرويد أوتوأبل كاربلاي وأندرويد أوتوالسعرEleganceSmart925 ألف جنيه775 ألف جنيه