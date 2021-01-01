مواصفات وأسعار تويوتا فورتشنر فيس ليفت الجديدة 2022 في مصر
كانت تويوتا مصر، وكيل العلامة تويوتا اليابانية في مصر، أعلنت منذ أيام أنها تنوي طرح السيارة فورتشنر 2022 خلال بضعة أيام، وبالفعل تم طرح السيارة رسميًا في فئتين هما Smart وElegance، وهو ما يختلف عن الطراز الحالي منها الذي كان مطروحًا في ثلاث فئات. وفي السطور التالية نتعرف على أهم مواصفات السيارة وأسعارها.
الأداء
Elegance
Smart
تأتي هذه الفئة بمحرك V6 سعة 4 لترات/ 3867 سي سي قادر على إنتاج 234 حصانًا وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن متر.
تأتي هذه الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر/ 2694 سي سي قادر على إنتاج 163 حصانًا وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن متر.
أنظمة السلامة
تتمتع فورتشنر في طرازها الجديد مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة السلامة التي تعمل على ضمان تجربة ركوب آمنة.
Elegance
Smart
تأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود، ونظام التحكم في الجر.
تأتي هذه الفئة بفرامل مانعة للانزلاق وفرامل الطوارئ ونظام مساعد الحركة عند الصعود ونظام التحكم في الجر.
بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع وسادة هوائية لركب السائق.
الإضاءة
Elegance
Smart
تأتي الفئتان بمصابيح أمامية وخلفية LED مع مصابيح ضباب LED
التجهيزات
أيًا كانت الفئة التي تختار امتلاكها، فستجد العديد من التجهيزات المميزة التي تجعل من تجربة قيادة فورشنر تجربة مميزة. وتشترك الفئتان في بعض التجهيزات وتنفردان بالبعض الآخر.
Elegance
Smart
مقاعد جلدية
مقاعد من القماش
نوافذ آلية الفتح والغلق
نوافذ آلية الفتح والغلق
باب أمتعة يُفتح كهربائيًا وآليًا
DVD وبلوتوث ومنفذ USB و6 مكبرات صوت
منفذ US وCD وبلوتوث و6 مكبرات صوت
مرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطاف
مرآة رؤية خلفية كهربائية مع إشارة انعطاف
شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة+ tft
شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة
تكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورة
تكييف هواء للجزء الخلفي من المقصورة
خاصية الدخول من دون مفتاح
لا تتوافر خاصية الدخول من دون مفتاح
أبل كاربلاي وأندرويد أوتو
أبل كاربلاي وأندرويد أوتو
السعر
Elegance
Smart
925 ألف جنيه
775 ألف جنيه
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