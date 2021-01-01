

ما أفضل سن لإنجاب الطفل الأول؟ استطلاع روسي يجيب ما أفضل سن لإنجاب الطفل الأول؟ استطلاع روسي يجيب

أكد استطلاع روسي أن أفضل سن لولادة الطفل الأول هو 25 عاما للنساء و28 عاما للرجال.



وبحسب ما نشر على موقع "سوبر جوب"، الأحد. فإن 44% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل للمرأة أن تنجب طفلها الأول في سن 19-24، ويعتقد 48% من المستجيبين أنه يجب يكون عمر الأب لأول مرة بين 25 و29 عاما.



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وأجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 23 فبراير/شباط وحضره 3000 شخص من جميع أنحاء روسيا.

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مقارنة بعام 2010، من المرجح أن يجادل الروس بأن حل مشكلة الطفل الأول يجب أن يعتمد على القدرات المالية، وليس على العمر فقط، كما تشير الدراسة.في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال 81% من الروس، الذين شملهم الاستطلاع إن بإمكانهم وصف أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة.ولم يتغير هذا الرقم خلال الأشهر التي عاشوها في الجائحة.وجاءت الإجابات "سعيد بالتأكيد" و "سعيد للغاية" بنسبة 31% و50% على التوالي. في حين أن 16% من المستجيبين لم يتمكنوا من وصف أنفسهم بالسعداء، و3% وجدوا صعوبة في الإجابة.