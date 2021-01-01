أكد استطلاع روسي أن أفضل سن لولادة الطفل الأول هو 25 عاما للنساء و28 عاما للرجال.
وبحسب ما نشر على موقع "سوبر جوب"، الأحد. فإن 44% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه من الأفضل للمرأة أن تنجب طفلها الأول في سن 19-24، ويعتقد 48% من المستجيبين أنه يجب يكون عمر الأب لأول مرة بين 25 و29 عاما.
برنامج أطفال شهير يكافح العنصرية بـ"مقاطع فيديو"
وأجري الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 23 فبراير/شباط وحضره 3000 شخص من جميع أنحاء روسيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ما أفضل سن لإنجاب الطفل الأول؟ استطلاع روسي يجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق