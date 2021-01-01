أفضل طريقة لتنظيف الأواني «التيفال»
تستعرض بوابة أخبار اليوم أفضل الطرق لتنظيف الطاسة التيفال بدون خدش أو أضرار صحية، وهي كالآتي :-
ويمكنك التخلص من البقع الصعبة العالقة الأواني التيفال من خلال هذه الطريقة:-
- بعد الانتهاء من الطهي، قومي بالتخلص من بواقي الطعام بالأواني "التيفال".
- استخدمي "الاسفنجة" وامنعي تماما الليفة السلك.
-بعد الانتهاء فور من الطهي والأواني مازالت دافئة، احضري ورق مطبخ ناعم، وامسحي الحلة التيفال.
-اتركيها عدة دقائق حتى تبرد ثم اغسليها بإسفنجه ناعمة وصابون.
-احضري كوبا من الماء و½ كوب خل أبيض وملعقة كبيرة بيكينج باودر وقلبيها جيدا.
- ضعي الخليط في الأواني التيفال واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.
- وباستخدام إسفنجه ناعمة والخليط، نظفي الحلة.
-اغسليها مرة أخرى الإسفنجة الناعمة والصابون.
-ثم كرري العملية مرة أخرى، ثم جففيها بمنشفة المطبخ أو اتركيها حتى تتصفى تماما
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