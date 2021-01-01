

أفضل طريقة لتنظيف الأواني «التيفال» أفضل طريقة لتنظيف الأواني «التيفال»

تستعرض بوابة أخبار اليوم أفضل الطرق لتنظيف الطاسة التيفال بدون خدش أو أضرار صحية، وهي كالآتي :-



ويمكنك التخلص من البقع الصعبة العالقة الأواني التيفال من خلال هذه الطريقة:-





قد يعجبك أيضا...

- بعد الانتهاء من الطهي، قومي بالتخلص من بواقي الطعام بالأواني "التيفال".- استخدمي "الاسفنجة" وامنعي تماما الليفة السلك.-بعد الانتهاء فور من الطهي والأواني مازالت دافئة، احضري ورق مطبخ ناعم، وامسحي الحلة التيفال.-اتركيها عدة دقائق حتى تبرد ثم اغسليها بإسفنجه ناعمة وصابون.-احضري كوبا من الماء و½ كوب خل أبيض وملعقة كبيرة بيكينج باودر وقلبيها جيدا.- ضعي الخليط في الأواني التيفال واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.- وباستخدام إسفنجه ناعمة والخليط، نظفي الحلة.-اغسليها مرة أخرى الإسفنجة الناعمة والصابون.-ثم كرري العملية مرة أخرى، ثم جففيها بمنشفة المطبخ أو اتركيها حتى تتصفى تماما