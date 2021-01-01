5 خطوات لاستخدام فرشة الأسنان بطريقة صحيحة
كشف الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن، 5 نصائح متعلقة بفرشاة الأسنان حول كيفية الحفاظ عليها نظيفة وفعالة، وللحفاظ على صحة الأسنان واللثة أيضاً.
وإليكم 5 نصائح متعلقة بفرشاة الأسنان حول كيفية الحفاظ عليها نظيفة وفعالة:-
1- عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاشطفها قبل الاستخدام.
2- تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.
3- لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.
4- لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.
5- نظف الكوب الحامل للفرشاة وذلك لمنع تكون البكتيريا بداخله.
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