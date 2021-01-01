دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»

آخر الأخبارعلم وتقنية › دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»

صورة الخبر: دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»
دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»

أظهرت دراسة جديدة أن SARS-CoV-2، الفيروس التاجي المسبب لكورونا Covid-19، يصيب اللعاب والخلايا في الفم.

ووجد باحثون أمريكيون، أدلة على أن الغدد اللعابية هي منطقة في الفم، التي يصيب فيها الفيروس القاتل خلايانا.

ويعتقد الباحثون أن عدوى SARS-CoV-2 في الفم مسؤولة عن الأعراض الفموية التي يعاني منها الأشخاص المصابون بفيروس كورونا Covid-19، مثل فقدان التذوق وجفاف الفم والتقرح.





ويعتقد العلماء، أن الفم قد يلعب أيضًا دورًا في نقل السارس- CoV-2 إلى الرئتين، أو الجهاز الهضمي عبر اللعاب المحمّل بالفيروس من خلايا الفم المصابة.


وقد أشارت أدلة سابقة بالفعل إلى أن كورونا كوفيد -19 ينتشر عن طريق إفرازات الفم والأنف، بما في ذلك اللعاب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91560

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager