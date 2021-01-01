

دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس» دراسة: اللعاب وخلايا الفم الأكثر إصابة بـ «كورونا وسارس»

أظهرت دراسة جديدة أن SARS-CoV-2، الفيروس التاجي المسبب لكورونا Covid-19، يصيب اللعاب والخلايا في الفم.



ووجد باحثون أمريكيون، أدلة على أن الغدد اللعابية هي منطقة في الفم، التي يصيب فيها الفيروس القاتل خلايانا.





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ويعتقد الباحثون أن عدوى SARS-CoV-2 في الفم مسؤولة عن الأعراض الفموية التي يعاني منها الأشخاص المصابون بفيروس كورونا Covid-19، مثل فقدان التذوق وجفاف الفم والتقرح.ويعتقد العلماء، أن الفم قد يلعب أيضًا دورًا في نقل السارس- CoV-2 إلى الرئتين، أو الجهاز الهضمي عبر اللعاب المحمّل بالفيروس من خلايا الفم المصابة.وقد أشارت أدلة سابقة بالفعل إلى أن كورونا كوفيد -19 ينتشر عن طريق إفرازات الفم والأنف، بما في ذلك اللعاب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.