

أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، فى حين آخر ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ21.42 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

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