أسعار الفاكهة في سوق العبوراليوم 28 مارس.. اليوسفي يبدأ بـ 3.5 جنيه

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أسعار الفاكهة في سوق العبوراليوم 28 مارس.. اليوسفي يبدأ بـ 3.5 جنيه

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد 28 مارس2021، حالة من الثبات في الأسعار.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهًا، والبرتقال البلدي 2.5 و3.50 جنيهًا والبرتقال «أبو سرة» 4 و8 جنيهات والتين البرشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي بـ3.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

المصدر: اخبار اليوم

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