أسعار الذهب اليوم الأحد 28 – 3 – 2021

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أسعار الذهب اليوم الأحد 28 – 3 – 2021

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وتوقف التداول على المعدن النفيس عالميًا وفي السوق المصري.

ويسجل الذهب اليوم في مصر 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة، وهذا السعر غير مضاف عليه المصنعية، وتسجل مصنعيات الذهب اختلافا من تاجر إلى آخر ومن شركة منتجة إلى أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 سجل 764 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام وعيار 18 سجل 655 جنيها للجرام والجنيه الذهب 6112 جنيها وأونصة الذهب 1732 دولارا.

وأغلق سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع على سعر 1732 دولار، ليظل الذهب في متوسط سعر 1730 إلى 1740 دولار طوال تعاملات الأسبوع المنقضى، مع تذبذب في عوائد السندات الأمريكية.


المصدر: اليوم السابع

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