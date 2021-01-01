تلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه "أقرأ كثيرا عن مس الجن للإنس وأشعر فى بعض الأحيان أن هذا الأمر ربما يحدث معى.. ماذا أفعل؟".
وأجاب "أمين الفتوى" عن السؤال قائلا: نصيحتى للناس جميعا بعدم الاقتراب من هذه الكتب لا بالقراءة ولا بشرائها أو اقتنائها ولا أى شيء من هذا القبيل.
وأضاف "عثمان" أن هناك بعض الناس أحيانا يكون عندهم شغف المعرفة والتطفل على أحوال تلك الكائنات، وكيفية علاج المس، فهذا ليس علما أصلا كى تقتنى له كتابا أو تقرأ كيف يخرجوا الجن.
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التعليقات على لن تتخيل أضرار اقتناء كتب السحر والمس عليك.. أمين الفتوى يحذر
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