قبل انطلاقها غدا .. تفاصيل كاملة عن امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تنطلق غدا الاثنين الموافق 29 مارس 2021، امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس الدارسين بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.



امتحانات المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١، بينما يعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١، ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١



امتحانات المرحلة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١ ، بينما سيعقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

قد يعجبك أيضا...

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولية، مؤكدةً الاتي :- ستُعقد 3 اختبارات ورقية مجمعة في أشهر مارس وابريل ومايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.- يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية- يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو".وقد تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا، والذين من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس بالنسبة إليهم الاثنين القادم.من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرد على هذا الاستفسار، قائلًا "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن مفاجآة سارة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.حيث نشر وزير التربية والتعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا موجها لطلاب المدارس نصه كالتالي : تستطيع الآن الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS.وأضاف : يهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.ويمكن لمن يهمه الامر أن يتعرف الآن على المواد المتاحة لكل مرحلة دراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي : https://lms.ekb.egوكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المقررات التي ستشملها امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي .. وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا تكشف تفاصيل هذه المقررات .