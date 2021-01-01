شوقي غريب يحسم الجدل حول سر استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأولمبي

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صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن سر عدم انضمام رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب خلال الفترة الحاليه استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن رمضان صبحي كان سينضم للمعسكر لولا اصابته، مؤكدا أنه هو كابتن المنتخب الاولمبي وانضمامه شىء اساسي.

واضاف ان رمضان صبحي عنصر هام للمنتخب الأوليمبي ويمتلك خبرات كبيرة بالاضافة لمشاركته في كأس العالم روسيا 2018 مع المنتخب الاول.

أما عن كريم العراقي لاعب المصري، أكد شوقي غريب انه طلب منه انهاء ازمته مع المصري من أجل أن يعود للمشاركة أساسيا حتي يضمن مكانه في قائمة الاولمبياد، مشيرا إلى ان العراقي اخبره انه سينهي ازمته وهو ما قام بنتفيذه بالفعل

وأضاف أنه فوجئ بمستوى عدد من اللاعبين مثل عبده يحيى لاعب المحلة، وأحمد عبد القادر لاعب سموحة، وإبراهيم عادل لاعب بيراميد.

المصدر: elbalad

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