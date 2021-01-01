كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن سر عدم انضمام رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب خلال الفترة الحاليه استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن رمضان صبحي كان سينضم للمعسكر لولا اصابته، مؤكدا أنه هو كابتن المنتخب الاولمبي وانضمامه شىء اساسي.
واضاف ان رمضان صبحي عنصر هام للمنتخب الأوليمبي ويمتلك خبرات كبيرة بالاضافة لمشاركته في كأس العالم روسيا 2018 مع المنتخب الاول.
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التعليقات على شوقي غريب يحسم الجدل حول سر استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأولمبي
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