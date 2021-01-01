كشف الاعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق حقيقة خلاف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول ومحمد النني نجم ارسنال والمنتخب عقب استبعاده من المباراة الاخيره امام كينيا في التصفيات المؤهله لـ كاس الامم الافريقية.
وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن النني لاعب ملتزم ولا يعنيه سوى مصلحة المنتخب الاول وكان اللاعب الوحيد الذي اجري عمليات الاحماء طوال الشوط الثاني لمباراة المنتخب امام كينيا.
وأضاف سيف زاهر أن هناك حديث دار بين البدري والنني عقب المباراة حيث حرص نجم ارسنال على تهنئة البدري بـ تأهل المنتخب لبطولة كاس الامم الافريقية بينما اكد له الاخير انه عنصر اساسي في المنتخب وعدم مشاركته كان بسبب متغيرات الاحداث اثناء المباراة.
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التعليقات على سر الحديث بعد مباراة كينيا.. الحقيقة الكاملة لـ خلاف البدري والنني
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