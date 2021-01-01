خلال ساعات.. هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف يرد

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هجوم حوثي جديد على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التصدي لهجوم حوثي جديد باتجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وحسب قناة "العربية"، قال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

وأضاف التحالف أن مليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وبذلك تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استهدافها للمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك رغم إعلان الرياض مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق نار شامل.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية تصدى في وقت سابق من اليوم الأحد، لهجوم حوثي جديد باتجاه جنوب السعودية.

المصدر: elbalad

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