أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التصدي لهجوم حوثي جديد باتجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
وحسب قناة "العربية"، قال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.
وأضاف التحالف أن مليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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التعليقات على خلال ساعات.. هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف يرد
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