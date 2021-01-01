كارثة في المكسيك.. قفزة مرعبة في حصيلة وفيات كورونا



كارثة في المكسيك كارثة في المكسيك

أعلنت حكومة المكسيك أن العدد الحقيقي للوفيات في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يزيد على 321000 حالة، ما يمثل صدمة كبرى وقفزة هائلة لأعداد المتوفين، ما يجعلها بذلك قريبة للغاية من البرازيل ثانية العالم بعد أمريكا في عدد وفيات كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.



تجري المكسيك اختبارات قليلة، ولأن المستشفيات كانت مكتظة بالحالات، توفي العديد من المكسيكيين في منازلهم دون إجراء اختبار، وهو ما يقول إن الطريقة الوحيدة للحصول على صورة واضحة هي مراجعة "الوفيات الزائدة" ومراجعة شهادات الوفاة.



ونشرت الحكومة هذا التقرير، والذي أظهر أن هناك 294287 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد منذ بداية الوباء حتى 14 فبراير.

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منذ 15 فبراير، كان هناك 26772 حالة وفاة مؤكدة بالاختبار.وستنافس الخسائر الأعلى مثيلتها في البرازيل، التي لديها حاليًا ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.لكن سكان المكسيك البالغ عددهم 126 مليون نسمة أقل بكثير من أي من هذين البلدين.ويؤكد التقرير الجديد أيضًا مدى خطورة الموجة الثانية من المكسيك في يناير.واعتبارًا من نهاية ديسمبر، أشارت تقديرات الوفيات الزائدة إلى ما مجموعه حوالي 220،000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid في المكسيك.قفز هذا الرقم بنحو 75000 في شهر ونصف فقط.كما أن العدد الإجمالي "للوفيات الزائدة" منذ بدء الوباء، كان موحِّدًا أيضًا بحوالي 417000.ويتم تحديد الوفيات الزائدة عن طريق مقارنة الوفيات في سنة معينة بتلك المتوقعة بناءً على بيانات من السنوات السابقة.ووجدت مراجعة لشهادات الوفاة أن حوالي 70.5٪ من الوفيات الزائدة كانت مرتبطة بـ Covid ، غالبًا لأنه تم إدراجها في الشهادات كسبب مشتبه به أو مساهم في الوفاة.لكن بعض الخبراء يقولون إن Covid ربما يكون قد ساهم في العديد من الوفيات الزائدة الأخرى لأن الكثير من الناس لم يتمكنوا من الحصول على علاج لأمراض أخرى لأن المستشفيات كانت مليئة بالمرضى.وكتب الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون في حسابه على "تويتر" يوم السبت أن "أكثر من 400 ألف مكسيكي ماتوا، وهو أعلى من المتوسط للسنوات السابقة، ربما يكون الرقم الأعلى في العالم".