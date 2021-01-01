قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أن عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020 /2021 بدأت منذ الاسبوع الماضي، وتسير بشكل منتظم.
وأشارت إلى أن الدراسة كانت بنظام التعليم الهجين "اونلاين"، وهي مستمرة على هذا الشكل هذا الأسبوع أيضا.
واوضحت إلى أن القرار يشمل جميع طلاب الكلية سواء كان إنتظام أو إنتساب كما نبهت الكلية على الطلاب بضرورة حضور المحاضرات الاونلاين وعدم التخلف عنها وأنه الكلية قد أعلنت عن جداول المحاضرات الاونلاين لجميع الفرق الدراسية الأربعة ولكل الشعب.
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التعليقات على تمريض حلوان: الدراسة أونلاين هذا الأسبوع
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