تمريض حلوان: الدراسة أونلاين هذا الأسبوع

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قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أن عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020 /2021 بدأت منذ الاسبوع الماضي، وتسير بشكل منتظم.



وأشارت إلى أن الدراسة كانت بنظام التعليم الهجين "اونلاين"، وهي مستمرة على هذا الشكل هذا الأسبوع أيضا.



واوضحت إلى أن القرار يشمل جميع طلاب الكلية سواء كان إنتظام أو إنتساب كما نبهت الكلية على الطلاب بضرورة حضور المحاضرات الاونلاين وعدم التخلف عنها وأنه الكلية قد أعلنت عن جداول المحاضرات الاونلاين لجميع الفرق الدراسية الأربعة ولكل الشعب.

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اقرأ أيضا | وزير التعليم مدافعا عن امتحانات التابلت: نجحنا في عقد أكثر من 48 مليون امتحان إلكتروني منذ 2019 حتى الآنيأتى هذا فى إطار خطة الكلية والجامعة الحد من الكثافات الطلابية داخل الجامعة والكلية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شددت الكلية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والبعد عن التجمعات.كان قد قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن كليات جامعة حلوان قد قامت بنشر الجداول الدراسة الترم الدراسي الثانى حيث ستكون الدراسة بالترم الثانى بنظام الجمع بين الحضور داخل الجامعة و التعليم عن بعد وقد تم إعداد ونشر جداول الحضور داخل الكلية وجداول المحاضرات الاون لاين لجميع طلاب كليات جامعة حلوان .