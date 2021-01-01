غدا... خدمة اجتماعية حلوان تبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا



كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني والتى يقام وسط إتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.



تبدأ غدًا كلية الخدمة الاجتماعية فى محاضراتها الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 لطلاب الدراسات العليا.



جدير بالذكر أن الكلية قد انتهت من التسجيل فى الإرشاد الأكاديمي ونوهت الكلية أنه لا يتم عمل الإرشاد الأكاديمي الا بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة للعام الجامعي 2020/2021.

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وكان قد كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان عن جدول محاضرات للفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الجامعي 2020/2021 لطلاب الفرق الدراسية الاربعة داخل الكلية والذى انطلق مع بداية الأسبوع الحالى فى يوم السبت الماضي.اقرأ أيضًا :جامعة الجلالة: تزايد أعداد الطلاب المقبولين بالعام المقبل.. و50% من القبول يتوقف على اجتياز الاختباراتوصرح الدكتور وجدي محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الدراسة بالترم الثاني انطلقت من يوم السبت الماضي الموافق 20 مارس بنظام التعليم الهجين وان الكلية اتخذت قرارا باستمرار الدراسة من يوم السبت الموافق 20 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 8 إبريل بنظام التعليم الهجين اونلاين.