اعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية للفصل الدراسى الاول.
و بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 99.5 % وجاءت كالآتي
المستوى الأول انجليزى 92.2%، والمستوى الثانى انجليزى 99.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.7%، والمستوى الرابع انجليزى 99.4%.
واوضح ، ان نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية بلغت 98.5 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي
المستوى الأول عربى 96.7%، المستوى الثانى عربى 98.7%.
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التعليقات على 99.5 ٪ و 98.5 % نسبة النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية بتجارة عين شمس
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