99.5 ٪ و 98.5 % نسبة النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية بتجارة عين شمس

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صورة الخبر: تجارة عين شمس
تجارة عين شمس

اعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية للفصل الدراسى الاول.

و بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 99.5 % وجاءت كالآتي
المستوى الأول انجليزى 92.2%، والمستوى الثانى انجليزى 99.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.7%، والمستوى الرابع انجليزى 99.4%.

واوضح ، ان نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية بلغت 98.5 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي
المستوى الأول عربى 96.7%، المستوى الثانى عربى 98.7%.

وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 98.3%. والمستوى الرابع انجليزى 99.2%.

ووجه الدكتور خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصأ علي سلامة الطلاب

ووجه الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء، مسئولى الكنترولات رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج.

وهنأ قدرى جميع الطلاب على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر.

المصدر: elbalad

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