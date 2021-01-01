السر في التحويجة.. طريقة عمل القهوة المظبوطة



طريقة عمل القهوة المظبوطة طريقة عمل القهوة المظبوطة

طريقة عمل القهوة المظبوطة.. القهوة التركى من المشروبات التى دخلت مصر منذ الدولة العثمانية وحافظ عليها المصريون وعشقوها، ويتناولوها طوال الوقت، فهى تحسن المزاج وتنشط الذهن وتساعد على التركيز، ويسهل تحضير القهوة بطرق عديدة.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القهوة المظبوطة.



المكونات

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فنجان ماء بارد صغيرملعقة صغيرة ونصف بن محوج أو سادة حسب الرغبةنصف ملعقة سكر أبيضطريقة عمل القهوة المظبوطة- نحضر كنكة القهوة المعدن أو الفخار حسب الرغبة مع العلم أن الفخار تجعل وش القهوة سميكا.- ثم نضيف الماء والسكر فى الكنكة ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.- بعدها نضيف البن ولا نقلب.- ثم نضع الكنكة على النار الهادئة على أصغر عين بالبوتوجاز.- وننتظر حتى تسخن الماء، ثم نقلب القهوة مرة واحدة.- نترك القهوة على النار الهادئة أو السبرتاية حتى ترتفع لأعلى الكنكة.- ثم نرفع القهوة من على النار قبل أن تغلى، ونصبها بالفنجان على مرحلتين، وتقدم بعدها ساخنة.ويمكن عمل القهوة باللبن، وتعرف بالقهوة الفرنساوى:المكوناتنصف كوب لبن حليبنصف كوب ماء2 ملعقة صغيرة سكر2 ملعقة صغير بن محوج أو سادة حسب الرغبةطريقة عمل القهوة الفرنساوى أو القهوة باللبن- نحضر لبانة صغيرة أو كنكة متوسطة الحجم، ونضع بها اللبن والماء والسكر ونذوب السكر جيدا.- ثم نضيف البن ونقلب جيدا.- بعدها نرفع الكنكة على النار الهادئة، ونتركها حتى بداية الغليان.- ثم نرفع القهوة من على النار ونصبها فى كوب التقديم، وتقدم ساخنة.فوائد القهوةإن فوائد القهوة عديدة وهامة فهى تساعد على تحسين مستويات الطاقة حيث يمنع الكافيين أو يغلق ناقلا عصبيا مثبطا في الدماغ، مما يسبب تأثيرا منبها وذلك يحسن مستويات الطاقة والمزاج والجوانب المختلفة لوظيفة الدماغ.كما تساعد القهوة على حرق الدهون حيث تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل التمثيل الغذائي، كما يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين وإطلاق الأحماض الدهنية من أنسجة الدهون، وبالتالي يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني.والقهوة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين، كما أنها تعتبر من أهم وسائل محاربة الاكتئاب وتجعلك أكثر سعادة، يبدو أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، وقد تساهم بشكل أو بآخر في التقليل من خطر الانتحار.والدراسات تشير إلى أن شاربي القهوة لديهم خطر أقل بنسبة 40 % للإصابة بسرطان الكبد، وبالمثل وجدت دراسة أجريت على 489706 شخصا أن أولئك الذين يشربون 4-5 أكواب من القهوة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 15 % من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما القهوة غنية بمضادات الأكسدة القوية، ويحصل الكثير من الناس على مضادات الأكسدة من القهوة أكثر من الفواكة والخضروات مجتمعة.