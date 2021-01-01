عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، لا توجد قاعدة ذهبية أو دليل يجب اتباعه، ولا أحد يستطيع مساعدتك في الاختيار بين أن الاستمرار مع شريك حياتك، أو الانفصال عنه، فأنتِ فقط من تقررين ما إذا كنت تريدين إنهاء علاقة أو القتال من أجلها، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الخصائص التى تشير إلى أن علاقتك العاطفية غير صحية، والتى تؤكد حال حدوثها أنه يجب عليك إنهاء علاقتك على الفور.
1. أنت غير سعيدة في علاقتك:
إذا كنت تشعرين في كثير من الأحيان بالحزن أو عدم الراحة أو التوتر أو حتى العبء ، فهذه هي أول وأهم علامة على أنك في علاقة مدمرة مسدودة، فقط كونى صادقًة مع نفسك واعترفى بأنك في علاقة "سيئة"، وحاولى تحديد الفوائد التي تجلبها لك هذه العلاقة، على سبيل المثال، يحميك من الخوف من الشعور بالوحدة، أو تخشى أن تكونى بمفردك وتحبين الاعتماد على شريك حياتك ماديًا وعاطفيًا.
2. لا يمكنك أن تكوني على طبيعتك مع شريك حياتك:
عندما تكوني مع الشخص المناسب، فلا داعي لتزييف أي شيء، ويمكنك أن تكوني على طبيعتك، وألا تشعري بالذنب حيال ذلك، وعندما تكونا معًا، تتصرفي بشكل طبيعي، كما لو كنتِ وحدك، لكن إذا اضطررت في علاقتك العاطفية إلى اللجوء إلى مهاراتك التمثيلية كثيرًا، فأنت تحرمين نفسك من تجربة أن تكونى على طبيعتك، مما يمنعك من تطوير علاقتك.
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التعليقات على اعرفى امتى تنهي علاقتك بشريك حياتك.. الغيرة وحب السيطرة أبرز الأسباب
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