اعرفى امتى تنهي علاقتك بشريك حياتك.. الغيرة وحب السيطرة أبرز الأسباب



اعرفى امتى تنهي علاقتك بشريك حياتك اعرفى امتى تنهي علاقتك بشريك حياتك

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، لا توجد قاعدة ذهبية أو دليل يجب اتباعه، ولا أحد يستطيع مساعدتك في الاختيار بين أن الاستمرار مع شريك حياتك، أو الانفصال عنه، فأنتِ فقط من تقررين ما إذا كنت تريدين إنهاء علاقة أو القتال من أجلها، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الخصائص التى تشير إلى أن علاقتك العاطفية غير صحية، والتى تؤكد حال حدوثها أنه يجب عليك إنهاء علاقتك على الفور.



1. أنت غير سعيدة في علاقتك:

إذا كنت تشعرين في كثير من الأحيان بالحزن أو عدم الراحة أو التوتر أو حتى العبء ، فهذه هي أول وأهم علامة على أنك في علاقة مدمرة مسدودة، فقط كونى صادقًة مع نفسك واعترفى بأنك في علاقة "سيئة"، وحاولى تحديد الفوائد التي تجلبها لك هذه العلاقة، على سبيل المثال، يحميك من الخوف من الشعور بالوحدة، أو تخشى أن تكونى بمفردك وتحبين الاعتماد على شريك حياتك ماديًا وعاطفيًا.



2. لا يمكنك أن تكوني على طبيعتك مع شريك حياتك:



عندما تكوني مع الشخص المناسب، فلا داعي لتزييف أي شيء، ويمكنك أن تكوني على طبيعتك، وألا تشعري بالذنب حيال ذلك، وعندما تكونا معًا، تتصرفي بشكل طبيعي، كما لو كنتِ وحدك، لكن إذا اضطررت في علاقتك العاطفية إلى اللجوء إلى مهاراتك التمثيلية كثيرًا، فأنت تحرمين نفسك من تجربة أن تكونى على طبيعتك، مما يمنعك من تطوير علاقتك.

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3. حبيبك مسيطر للغاية:احترسى مما إذا كان شريك حياتك يراقبك أغلب الأوقات، ويراقب محادثاتك الهاتفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ويريد منك مشاركة كل شيء معه، بل وقد يطالبك بإعطاء راتبك له، لأن هؤلاء الشركاء فقط يتظاهرون بالحب والاهتمام، وفي الواقع، إنهم يتحكمون بشكل كامل في حياتك في شكل إساءة عاطفية ويغزون مساحتك الشخصية، وهذا غير مقبول في العلاقة.4. تعيشين في عزلة:احذرى حين يحاول من تحبين عزلك عن أصدقائك وعائلتك، ويمنعك من استخدام هاتفك أو سيارتك، أو ربما يمنعك من العثور على وظيفة جيدة، فهذه هي إحدى علامات العلاقات العاطفية الفاشلة، وهو شكل من أشكال العنف المنزلي الذي يؤدي إلى الاعتماد النفسي والاقتصادي على شريك حياتك.5. شريكك غيور جدًا:أنت ترتبطين شخصًا غيورًا ومتملكًا بشكل مفرط، ويحاول التحكم في مكالماتك، واستخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، وعليك أن تدركين أن هذا ليس حبًا، وأنه شكل من أشكال الإساءة النفسية، ولا ينبغي تجاهله.6. دائمًا يقلل من شأنك وتقديرك لإنجازاتك:حان الوقت لتغادرين إذا سمعت كثيرًا من شريك حياتك أنك مجرد شخص عادي ليس لديه إنجازات كبيرة، وعندما يحاول إقناعك بأنه لن يقدرك أحد على الإطلاق، وأسوأ شيء هو أنك تعتقدين وقتها بأن حديثه صحيح، واعلمي أن شريك حياتك هذا هو من يحتاج إلى المساعدة، وليس أنت، ومن الواضح أنه يعانى من مشاكل في الثقة بالنفس ويحاول رفع تقديره المتدني لذاته عن طريق التقليل من شأنك.